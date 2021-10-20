Trabzonspor U19 Futbol Takımı 2'nci tura yükseldi
UEFA Gençler Ligi’nde 2. tura yükselen bordo mavili gençler, Danimarka ekibi Midtjyland ile eşleşti.
Trabzonspor U19 Futbol Takımı, UEFA Gençler Ligi 1. tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09’u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile bugün Trabzon’da rövanş maçına çıktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman’ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.
UEFA Gençler Ligi’nde 2. tura yükselen bordo mavili gençler, Danimarka ekibi Midtjyland ile eşleşti.
TRABZONSPOR U19: Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu, Arif Boşluk, Tacettin Sağlam, A. Alperen Çelik, Göktuğ Yılmaz, Emir Uzun, Süleyman Cebeci, Batuhan Günaldı, Veysel Sönmezsoy, Ali Ş. Yılmaz
YEDEKLER: Hakan Aydın, Emirhan Zaman, Berkan Tuğ, Muhammet B. Tekke, Oğuz Çolak, Emre Koskor, M. Mustafa Pınarcı
TEKNİK DİREKTÖR: Hasan Üçüncü
ZVİJEZDA 09: Drazen Krajisnik, Aleksa Kovacevic, Jovan Samardzic, Andrija Janjic, Vuk Tesic, Brian Fortune Ananias, Sreten Milosevic, Amar Sinanovic, Dejan Popara, Goran Milovanovic, Almin Mustafagic
YEDEKLER: Lazar Kulic, Spasoje Bradaric, Drazen Okolic, Luka Radovic, Darko Jansusevic, Dorde Dokic, Jovan Bogdanovic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Krmpotic
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