Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3 golle devirdi!

Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3 golle devirdi!

26.07.2025 19:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3 golle devirdi!

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.

Trabzonspor, 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle skoru eşitledi.

Trabzonspor, 76. dakikada Nwakaeme'nin golüyle farkı tekrar bire çıkardı.

Karadeniz ekibi yalnızca bir dakika sonra 77. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ümraniyespor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Ümraniyespor #hazırlık maçı

İlgili Haberler

‘İmamoğlu’na sahip çık Trabzonspor’
‘İmamoğlu’na sahip çık Trabzonspor’ Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Yaşar Miraç Çolak, Bordo-Mavili kulübü, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya çağırdı.
Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi!
Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı İran ekibi Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu! Flamengo, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i bedelsiz olarak transfer etti. İspanyol oyuncu, Brezilya ekibi ile 3 yıllık kontrat imzaladı.