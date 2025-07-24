Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!

24.07.2025 09:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'a transferi son anda iptal olmuştu: Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!

Flamengo, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i bedelsiz olarak transfer etti. İspanyol oyuncu, Brezilya ekibi ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.

Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

İspanyol oyuncu Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

İlgili Konular: #trabzonspor #flamengo #Saul Niguez

İlgili Haberler

Saul Niguez transferinde sona doğru: Trabzonspor'un yeni yıldızı imzaya geliyor!
Saul Niguez transferinde sona doğru: Trabzonspor'un yeni yıldızı imzaya geliyor! Trabzonspor'un Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile anlaştığı ve İspanyol futbolcunun bugün Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
Trabzonspor'da Saul transferi durduruldu! 'Kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir'
Trabzonspor'da Saul transferi durduruldu! 'Kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir' Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Saul Niguez'in transferinin durdurulduğunu açıkladı.
Saul Niguez transferi iptal olmuştu: Fatih Tekke'den açıklama!
Saul Niguez transferi iptal olmuştu: Fatih Tekke'den açıklama! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.