Trabzonspor'dan Rayyan Baniya kararı!

3.12.2025 18:24:00
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 26 yaşındaki Benin asıllı Türk futbolcu Rayyan Baniya'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın artan sol kaval kemiği ağrısı nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir"

3 AY SAHALARDAN UZAK

26 yaşındaki futbolcunun 3 ay sahalarda uzak kalması bekleniyor.

