Trabzonspor Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen açıkladı!

11.01.2026 21:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın BAE ekibi Al Nasr'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın BAE ekibi Al Nasr'a  2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

Serdar Saatçı, 2024/2025 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da 19 kez forma şansı bulmuştu.

