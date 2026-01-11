Trabzonspor Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın BAE ekibi Al Nasr'a 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

Serdar Saatçı, 2024/2025 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da 19 kez forma şansı bulmuştu.