Trabzonspor'un serisi bozuldu: Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı!

31.08.2025 23:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile sahasında karşı karşıya geldi.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin son bölümünde, 88. dakikada Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRABZONSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu ceza sahası sol çarprazda iki rakibinin arasından çıktı ve kaleci Okan'ın müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde penaltı iptal edildi.

Bu sonucun ardından bordo mavililer puanını 10 yaptı. Samsunspor, 1 maç eksik ile 7 puana yükseldi.

Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

