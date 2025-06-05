Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un yeni formaları ortaya çıktı: Bordo-mavililerden anlamlı klip!

Trabzonspor'un yeni formaları ortaya çıktı: Bordo-mavililerden anlamlı klip!

5.06.2025 12:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'un yeni formaları ortaya çıktı: Bordo-mavililerden anlamlı klip!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı formaları tanıttı. Bordo-mavili ekip tarafından forma tanıtımı için çekilen video klipte Trabzonspor efsaneleri yer alırken hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak da resmedildi.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosunun ardından taraftarlar, formaların satışa çıkacağı bildirilen saat 10.00'da TS Club mağazalarının önünde yoğunluk oluşturdu.


Taraftarlar, kulübün 3 bin 199 liradan satışa sunduğu "çubuklu", "bordo", "beyaz" ve "turuncu" formalara ilgi gösterdi.


TRABZONSPOR'DAN DUYGUSAL KLİP

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından forma tanıtımı için bir klip yayımladı.

"Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız, unutamayız!" yazısı ile yayımlanan klipte, Trabzonspor 19 Yaş Altı takımı, İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün karakterlerine yer verildi.

Bir süre önce hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, yönetici ve futbolcuların da canlandırıldığı klip, kısa sürede taraftarlarca beğeni topladı.

İlgili Konular: #trabzonspor #forma #Mattia Ahmet Minguzzi

İlgili Haberler

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kamp yeri belli oldu!
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kamp yeri belli oldu! Trabzonspor 2025-2026 sezonu için kamp yerini belirledi. Bordo mavililer 12 Temmuz'da Trabzon'da tamamlanacak ilk kampın ardından sezon öncesi kampı için Erzurum'a geçecek.
Trabzonspor'dan Faruk Beşok kararı!
Trabzonspor'dan Faruk Beşok kararı! Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Trabzonspor, başantrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor'da yeni sezon formaları yarın satışa sunulacak
Trabzonspor'da yeni sezon formaları yarın satışa sunulacak Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının yarın satışa sunulacağını duyurdu.