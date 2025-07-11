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Trabzonspor'un yeni forveti Felipe Augusto, imzaya geliyor!

Trabzonspor'un yeni forveti Felipe Augusto, imzaya geliyor!

11.07.2025 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un yeni forveti Felipe Augusto, imzaya geliyor!

Eski futbolcusu Paul Onuachu'yla anlaşan Trabzonspor, forvet hattına Felipe Augusto ile bir takviye daha yapıyor.

Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, forvet hattına ikinci transferini yapıyor.

Daha önce takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisini alan bordo-mavilier, Cercle Brugge'ün genç forveti Felipe Augusto'yla da anlaştı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Trabzonspor'un Belçika ekibi Cercle Brugge'de forma giyen Felipe Agusto'nun transferi için tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi.

21 yaşındaki forvetin bugün Trabzon'a geleceği ve ardından sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

FELIPE AUGUSTO KİMDİR?

Trabzonspor'un forvet transferi için ilgilendiği Felipe Augusto, futbol kariyerine Corinthians'ta başladı.

Brezilya ekibinde 2023/24 sezonunda A takıma yükselen genç golcü, 3 milyon euro bedelle 2024'te Cercle Brugge'e transfer oldu.

Felipe Augusto, kariyeri boyunca forma giydiği 118 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.

 

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