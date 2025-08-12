Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet açıklaması: 'Hak ettik ama...'

Trabzonspor'un 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Tekke, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduğunu belirtti.

"DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı bence gayet iyiydi. 30 yaş üstü oyuncu sayım fazla. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk yarıda gol ve golleri bulabilmeliydik. 50-60. dakikalarda bazı oyuncuların bu kadar düşmesini beklemiyorduk. İşin bir de psikolojik durumu var. Herkes yapabileceklerimizin farkında. Bir takım olabilmek sadece taktik değil, tüm unsurları bir araya getirmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Takımın antrenman performansından memnun olduğunu vurgulayan Tekke, "Burada yapılması gereken şey oyunun doğallığında süre. Biz daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ KAZANMAKTI"

Maçı değerlendirirken kazanmanın önemine değinen Tekke, "Çok şükür kazandık. Bugün kazanmak bizim için en önemli hedefti. İlk yarıda sadece bir pas hatası ve Uğurcan'ın kurtarışı haricinde rakibimizin pozisyonu yoktu. İkinci yarıda baskımız kırıldığında istemediğimiz görüntüler oldu. Bizim gibi takımlar uzun top ve taçtan pozisyon vermemeli. Üstündük, çok üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama daha iyi olmalıyız. Biz oynamayı becerebilen bir takımız" diye konuştu.