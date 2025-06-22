Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina'dan ilk sözler!

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina'dan ilk sözler!

22.06.2025 09:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina'dan ilk sözler!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın transferini özel bir kliple duyurdu.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, "Bu keyfi birlikte yaşayalım" başlığıyla yayımlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

Klipte üzerindeki Trabzonspor formasıyla konuşan Pina, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. Ve bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti çünkü. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #Wagner Pina

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan sermaye açıklaması
Trabzonspor'dan sermaye açıklaması Trabzonspor, son günlerde borsada TSPOR rüçhan kuponlarıyla ilgili yaşanan olağandışı fiyat hareketliliklerine dair açıklamada bulundu.
Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un transferini duyurduğu, Portekiz'in Estoril takımında forma giyen Wagner Pina, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, Wagner Pina'yı açıkladı!
Trabzonspor, Wagner Pina'yı açıkladı! Trabzonspor, Wagner Pina transferini açıkladı. Bordo-Mavililer, oyuncunun maliyetini de duyurdu.