Trabzonspor, uzatmalarda turlamasını bildi!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:30

Güncelleme: 02.04.2025 - 20:30

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Trabzonspor, Bodrum FK'yi uzatmalarda 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza ile 1-0 öne geçti. Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ve 20. dakikada Enis Bardhi'nin golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ın 22. dakikada golle 2-2'lik eşitliği buldu.

Mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 98. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bodrum FK'de Fredy, 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da da Okay Yokuşlu ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavililerde Batista Mendy de 109. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bodrum FK, turnuvaya veda etti.

Trabzonspor, yarı final turunda Beşiktaş - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.