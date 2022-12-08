Trabzonspor ve Altay'da forma giyen Miodrag Jesic trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor ve Altay'da forma giyen 64 yaşındaki eski Sırp futbolcu Miodrag Jesic (Yesiç), Sırbistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 16:25
Trabzonspor ve Altay'da forma giyen Miodrag Jesic trafik kazasında hayatını kaybetti
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Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bir dönem Partizan'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Jesic'in, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Jesic, en son Suudi Arabistan'ın Al-Shoalah takımını çalıştırdı.

Jesic, futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Altay'da forma giymişti. Miodrag Jesic, Rıdvan Dilmen'in sakatlandığı pozisyonla da akıllardaydı.


Miodrag Jesic trabzonspor altay

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