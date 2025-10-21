Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig devlerinden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı!

Süper Lig devlerinden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı!

21.10.2025 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig devlerinden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı!

Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin karar duruşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı yaptı.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından iki büyük kulüp paylaşımda bulundu.

Trabzonspor, paylaşımında "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" yazdı.

Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise "Hiçbirimiz unutmayız... Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet" ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #Mattia Ahmet Minguzzi

İlgili Haberler

Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor müsabakasını yönetecek hakem açıklandı.
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli'
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor müsabakasının kamp kadrosunu açıkladı.