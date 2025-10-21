Süper Lig devlerinden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı!

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı yaptı.
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından iki büyük kulüp paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, paylaşımında "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" yazdı.
KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ! pic.twitter.com/lBWCIqDCj8— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2025
Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş da UNUTMAYACAK! https://t.co/nmNU5bBso9 pic.twitter.com/l2fLvp1kd8— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2025
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise "Hiçbirimiz unutmayız... Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet" ifadeleri yer aldı.
Hiçbirimiz unutmayız…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2025
Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet. pic.twitter.com/58VSMOW0IW