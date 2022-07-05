Trabzonspor yeni formalarını tanıttı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon formalarının satışa çıktığını video tanıtımı ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 13:35
Trabzonspor yeni formalarını tanıttı
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Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#ÜstümdeKalsın" etiketiyle yapılan video paylaşımında, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk formalarının da içinde bulunduğu yeni sezon formaları tanıtıldı.

Trabzonsporlu futbolculardan Abdulkadir Ömür ile Marek Hamsik'in yer aldığı videoda, ünlü isimlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler de unutulmadı.

Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın" ifadeleri kullanıldı.


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