Trabzonspor yeni formalarını tanıttı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon formalarının satışa çıktığını video tanıtımı ile duyurdu.
Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#ÜstümdeKalsın" etiketiyle yapılan video paylaşımında, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk formalarının da içinde bulunduğu yeni sezon formaları tanıtıldı.
Trabzonsporlu futbolculardan Abdulkadir Ömür ile Marek Hamsik'in yer aldığı videoda, ünlü isimlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler de unutulmadı.
Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın" ifadeleri kullanıldı.
Kendinizi aynada gördüğünüz anda #ÜstümdeKalsın diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta!— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 5, 2022
Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın. ???? pic.twitter.com/SmDuinqCEL
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