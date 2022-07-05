Trabzonspor'un 2022-2023 fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Trabzonspor'un maç takvimi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 00:00
Trabzonspor'un 2022-2023 fikstürü belli oldu
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Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda fikstür çekilirken, Trabzonspor'un ilk yarı maç takvimi de belli oldu.

Ligin ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'un fikstürü şöyle

1. Hafta: İstanbulspor - Trabzonspor

2. Hafta: Trabzonspor - Hatayspor

3. Hafta: Antalyaspor - Trabzonspor

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

5. Hafta: Ümraniyespor - Trabzonspor

6. Hafta: Adana Demirspor - Trabzonspor

7. Hafta: Trabzonspor - Gaziantep

8. Hafta: Kayserispor - Trabzonspor

9. Hafta: Trabzonspor - Kasımpaşa

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

11. Hafta: Trabzonspor - Sivasspor

12. Hafta: BAY

13. Hafta: Trabzonspor - Konyaspor

14. Hafta: Ankaragücü - Trabzonspor

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

16. Hafta: Karagümrük - Trabzonspor

17. Hafta: Trabzonspor - Giresunspor

18. Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor

19. Hafta: Trabzonspor - Başakşehir


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