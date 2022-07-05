Trabzonspor'un 2022-2023 fikstürü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Trabzonspor'un maç takvimi de belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda fikstür çekilirken, Trabzonspor'un ilk yarı maç takvimi de belli oldu.
Ligin ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'un fikstürü şöyle
1. Hafta: İstanbulspor - Trabzonspor
2. Hafta: Trabzonspor - Hatayspor
3. Hafta: Antalyaspor - Trabzonspor
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
5. Hafta: Ümraniyespor - Trabzonspor
6. Hafta: Adana Demirspor - Trabzonspor
7. Hafta: Trabzonspor - Gaziantep
8. Hafta: Kayserispor - Trabzonspor
9. Hafta: Trabzonspor - Kasımpaşa
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
11. Hafta: Trabzonspor - Sivasspor
12. Hafta: BAY
13. Hafta: Trabzonspor - Konyaspor
14. Hafta: Ankaragücü - Trabzonspor
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
16. Hafta: Karagümrük - Trabzonspor
17. Hafta: Trabzonspor - Giresunspor
18. Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor
19. Hafta: Trabzonspor - Başakşehir
2022-2023 Fırtına Takvimi. pic.twitter.com/1O0xcFTuxs— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 4, 2022
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