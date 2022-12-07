Trabzonspor yeni logosunu kamuoyuna sundu

Süper Lig ekibi Trabzonspor, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak kulüp logosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:07
Trabzonspor yeni logosunu kamuoyuna sundu
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Trabzonspor, logosunda değişiklik yaptığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, mevcut logomuzda yer alan renklerini tüzüğümüze uygun şekilde güncelleyerek simetri hatalarını gidermiştir" denildi.

Trabzonspor'un yeni logosu şu şekilde:


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