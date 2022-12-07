Trabzonspor yeni logosunu kamuoyuna sundu
Süper Lig ekibi Trabzonspor, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak kulüp logosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.
Trabzonspor, logosunda değişiklik yaptığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, mevcut logomuzda yer alan renklerini tüzüğümüze uygun şekilde güncelleyerek simetri hatalarını gidermiştir" denildi.
Trabzonspor'un yeni logosu şu şekilde:
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