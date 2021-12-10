Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin transfer edildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi
Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin avro, diğer her bir sezon için 400 bin avro imza ücreti alacağı, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.
Trabzonsporumuza hoş geldin Jean Evrard Kouassi! pic.twitter.com/yLtdjbkdTO— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 10, 2021
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Babadan tepki çeken sözler
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası
- Emniyet'te 'Mücahit Birinci' operasyonu
- Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar skandalı
- Kenan İmirzalıoğlu özür diledi
- Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı
- Selahattin Demirtaş’tan Erdoğan’a miting yanıtı