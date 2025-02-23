Trabzonspor yıldızları ile güldü: Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 23.02.2025 - 21:02

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.

GAZİANTEP FK'NİN ÇABASI YETMEDİ

Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Trabzonspor, 8. sıraya yerleşti. 29 puanda kalan Gaziantep FK ise 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa; Mendy, Lundstram; Zubkov, Sikan; Vişça, Banza.

Gaziantep FK: Burak; Sorescu, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic; Daubin, N'Diaye, Kozlowski, Maxim; Okereke, Halil Dervişoğlu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

88' Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ yerine Kenan Kodro oyunda.

88' Hüseyin Türkmen'in Boateng'e müdahalesi faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

87' Trabzonspor'da Edin Visca yerine Arif Boşluk oyunda.

85' GOL | Maxim'in penaltıdan bulduğu gol ile fark 1'e indi.

80' Trabzonspor'da Sikan yerine Muhammed-Cham Saracevic, Mendy yerine Hüseyin Türkmen oyunda.

80' Kacper Kozlowski'nin Mustafa Eskihellaç'a yaptığı hareket faul. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

79' Önde baskıyla topu kazanan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun ceza sahasından vurduğu şut üstten auta gitti.

78' SARI KART | Husic'in Zubkov'a müdahalesi faul. Husic sarı kart gördü.

77' Kullanılan köşe vuruşunda sağ kanada açılan topta son çizgide ortayı yapan Sorescu'nun ortasında Semih Güler'in aşırtma kafa vuruşu uzak köşede ağlarla buluştu!

77' GOL | Gaziantep FK'de Semih, farkı 2'ye indiren golü kaydetti.

69' Trabzonspor'da Banza ve Savic yerine Okay ve Enis Destan oyunda.

68' Mendy'nin Ogün'e yaptığı hareket faul. Gaziantep FK, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

67' Malheiro'nun Lungoyi'ye müdahalesi faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

66' Sorescu ile ikili mücadelesinde Sikan yerde kaldı.

63' Gaziantep FK'de Ndiaye, Halil Dervişoğlu ve Okereke yerine Lungoyi, Semih Güler ve Emmanuel Boateng oyunda.

59' Sikan'ın pasında sağ çaprazda demarke kalan Visca, topu kale ağzına çevirdi. Banza, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

58' GOL | Simon Banza kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti,.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta yayda bulunan Visca'nın yerden şutu Okereke'ye çarptı ve ağlara gitti. Trabzonspor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 2-0 öne geçti!

45' GOL | Visca Trabzonspor'un ikinci golünü kaydetti.

45' Kullanılan serbest vuruşta Batagov topu içeriye indirdi. Altıpasta Banza'nın vuruşu ağlara gitti!

45' GOL | Trabzonspor'da Simon Banza takımını öne geçiren golü kaydetti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

40' Sağ kanattan Zubkov'un ortasında kafayı vuran Banza'yı şutu, kaleci Burak'ta kaldı.

39' Viana'nın Banza'ya yaptığı müdahale faul. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

39' Visca'nın sol çaprazdan vurduğu şut direkt olarak dışarıya çıktı.

33' Visca, sol kanatta geriye verdiği pasla topu Mustafa'yla buluşturdu. Mustafa'nın ortasında Sikan'ın penaltı noktasından kafa vuruşu, az farkla dışarıya gitti.

32' Sağ çaprazda bire bir kalan Kozlowski'nin topuna Batagov müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

31' Zubkov'un yaklaşık 35 metreden vurduğu şut farklı şekilde auta çıktı.

28' Mendy'nin Ndiaye'ye yaptığı hareket faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

27' Trabzonspor kontrasında topla buluşan Visca, attığı ara pasında topu Zubkov'la buluşturdu. Zubkov, sol çaprazdan aşırtma bir şut denedi fakat top kalecide kaldı.

25' Gaziantep FK'de Ogün Özçiçek, sakatlanan Daubin yerine oyunda.

24' Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, merkezdeki Mendy'i gördü. Seri paslarla ceza sahasına giren Trabzonspor'da ceza sahası dışından Mendy şutu çekti. Mendy'nin şutu üstten auta gitti.

15' SARI KART | Trabzonspor'da Savic sarı kart gördü.

12' Trabzonspor kontra atağı ardından kontra atağa çıkan Gaziantep FK'da defansın arkasına atılan topta Sorescu, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Sorescu'nun şutu, Uğurcan'ın yüzüne çarpıp oyun alanına döndü.

5' Mendy'nin hareketinde Quentin Daubin yerde kaldı. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

4' Sol kanatta topla buluşan Okereke, topu dışarı çıkardı. Maxim'in vuruşunda top üstten auta gitti.

2' Maxim ile girdiği ikili mücadelede Banza yerde kaldı.

2' Arda Kızıldağ'ın hatasında ceza sahasında topu kontrol eden Banza'ya Viana engel oldu ve tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.