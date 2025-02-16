Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gönderme: 'Efendi'lik de bir tavırdır…'
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, siyah-beyazlılara yönelik bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor'un paylaşımında, "Efendi'lik de bir tavırdır…" ifadeleri yer aldı.
Bordo-mavililerin bu paylaşımında ayrıca Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Stadyumu'ndaki programın iptal edildiği ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.
Ertuğrul Doğan, "Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez" demişti.
‘Efendi’lik de bir tavırdır… pic.twitter.com/nlZR0ICtIv— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2025
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