Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:16

Güncelleme: 18.02.2025 - 20:16

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Stefano Denswil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'un sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Denswil için menajeri, salı akşamı Trabzon'a gitti ve yönetimle görüştü.

Bu görüşmenin ardından Trabzonspor'da Denswil ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Stefano Denswil, bordo-mavililerde 103 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı.