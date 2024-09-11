Trabzonspor’a imzayı atan Şenol Güneş lig yarışı için iddialı konuştu
Bordo-Mavili taraftarların da katıldığı törende, tecrübeli hoca boş mukaveleye imza attı.
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı. Bordo-Mavili taraftarların da katıldığı törende, tecrübeli hoca boş mukaveleye imza attı. Güneş, “Başıma geçirdiğim taç, unvan benim için önemli değil. Hepsi gelip geçici. Önemli olan gönüllere girmek. Doğduğum, büyüdüğüm şehir Trabzon, o yüzden onun yeri ayrı. Heyecanım var. Kadroda büyük değişimler oldu. İdeal bir 11 çıkarmak istiyoruz. Yarışmak istiyoruz. Ligde puan kayıpları var. Avrupa’dan elendik. Şampiyonluk yarışında varız, bu hedefi kovalayacağız” dedi. Deneyimli teknik adam, “Söz veriyoruz ki Trabzonspor’un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla, gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. İyi sonuçlar almak zorundayız” diye konuştu.
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