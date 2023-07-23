Trabzonspor’da değişim zamanı
Trabzonspor’da Nenad Bjelica rüzgârı esiyor. Dorukhan Toköz’le de yollar ayrıldığına göre bu sezon Trabzonspor sevdalıları, Bjelica ile nasıl bir takım izleyecek merak konusu. Kiralık gelen Yusuf Yazıcı ve Markovic geri döndü. Koita ile Djaniny hazırlık kampı kadrosuna alınmadı. Trabzon’da bireysel idmanlara devam eden iki futbolcuya kulüp bulmaları söylendi. Bjelica, Doğucan Haspolat ve Serkan Asan’ı da kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Benkovic ve Fernandez ile savunmanın göbeğini, Kourbelis’le orta sahanın merkezini güçlendiren Bordo-Mavililer, hücum hattında 10 numaraya Tonio Teklic’i transfer etti. Hırvat golcü Petkovic için de imza an meselesi diyebiliriz.
Gençlere önem veren Bjelica, 19 yaşaltı takımından kadroya aldığı ve çalışmalara kattığı Veysel, Emir, Ali Alperen, Ali Şahin, Rüzgar, Caner gibi isimlerle her an bir sürpriz yapacağının sinyallerini verdi. Bjelica hücum futbolunu seviyor. Bunu yapabilmesi için çok iyi koşan, mücadelesini en üst seviyede tutan, paylaşan ve paslaşan bir ekip oluşturması olmazsa olmazı. Topu kaptırdığı yerde savunmasını yapabilmesi ve kazandığı toplarla da rakip kaleye gitmesi oyun kurgusunun ana temelini oluşturuyor. Trendyol Süper Lig 11 Ağustos’ta başlıyor. İlk maçında Antalyaspor’u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor’un bu karşılaşmada göstereceği performans, ilerideki mücadeleler için referans olacak. Sahadaki oyun, tribünlerin heyecanı birbiriyle örtüşmeli. Bekleyecek ve göreceğiz.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Deprem yardımı alamayan depremzedenin isyanı!
- Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü!
- Kadınlar EPDK’nin önünde Erdoğan’a ateş püskürdü!
- Tunç Soyer, Türkiye Tiyatro Buluşmasında konuştu
- Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti!
- Kapalıçarşı'da yurttaşın 'faiz kararı' isyanı!
- Faiz kararının ardından para uzmanından kritik uyarı...
- ‘Tayyip bey son golü güzel attı’
- CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı!
- Adana'da gülümseten anlar...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- Ne kadar sürecek?
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Üzüm bağlarını mildiyö sardı
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti