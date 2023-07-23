Hayri Güner
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Trabzonspor’da değişim zamanı

23 Temmuz 2023 Pazar

Trabzonspor’da Nenad Bjelica rüzgârı esiyor. Dorukhan Toköz’le de yollar ayrıldığına göre bu sezon Trabzonspor sevdalıları, Bjelica ile nasıl bir takım izleyecek merak konusu. Kiralık gelen Yusuf Yazıcı ve Markovic geri döndü. Koita ile Djaniny hazırlık kampı kadrosuna alınmadı. Trabzon’da bireysel idmanlara devam eden iki futbolcuya kulüp bulmaları söylendi. Bjelica, Doğucan Haspolat ve Serkan Asan’ı da kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Benkovic ve Fernandez ile savunmanın göbeğini, Kourbelis’le orta sahanın merkezini güçlendiren Bordo-Mavililer, hücum hattında 10 numaraya Tonio Teklic’i transfer etti. Hırvat golcü Petkovic için de imza an meselesi diyebiliriz. 

Gençlere önem veren Bjelica, 19 yaşaltı takımından kadroya aldığı ve çalışmalara kattığı Veysel, Emir, Ali Alperen, Ali Şahin, Rüzgar, Caner gibi isimlerle her an bir sürpriz yapacağının sinyallerini verdi. Bjelica hücum futbolunu seviyor. Bunu yapabilmesi için çok iyi koşan, mücadelesini en üst seviyede tutan, paylaşan ve paslaşan bir ekip oluşturması olmazsa olmazı. Topu kaptırdığı yerde savunmasını yapabilmesi ve kazandığı toplarla da rakip kaleye gitmesi oyun kurgusunun ana temelini oluşturuyor. Trendyol Süper Lig 11 Ağustos’ta başlıyor. İlk maçında Antalyaspor’u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor’un bu karşılaşmada göstereceği performans, ilerideki mücadeleler için referans olacak. Sahadaki oyun, tribünlerin heyecanı birbiriyle örtüşmeli. Bekleyecek ve göreceğiz.

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