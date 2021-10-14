Trabzonspor'da Abdullah Avcı Hamsik'in alternatifini arıyor

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:59

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması yapıldı.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Hamsik'in oynamayacak olması üzerine gözler Abdülkadir, Gervinho, Bakasetas,Siopis'e çevrildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.