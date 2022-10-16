Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Beşiktaş uyarısı!

16 Ekim 2022 Pazar, 14:29

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, dev maç öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

"İŞİ SIKI TUTACAĞIZ"

Futbolcuları ile toplantı gerçekleştiren Avcı'nın, "Monaco karşısında şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Artık bu defter kapandı ve önümüzde çok önemli Beşiktaş sınavı var. Yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok" dedi.

"SONUNA KADAR SAVAŞIN, RAHAT OLUN"

Avcı, bir yandan da futbolcularını rahatlatmak istiyor. Sabah'ın haberine göre deneyimi teknik direktör, 90 dakika mücadele etmeleri mesajını ise şu sözlerle verdi:

"Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı. Biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş'ı da mağlup etmemiz gerekiyor. Birlikte oynadığımızda, birbirimiz için mücadele ettiğimiz de neler yapabileceğimizi gösterdik ve bunun devam etmesi bizim elimizde. Rakibimize değil kendimize bakacağız. Tabii ki kendi oyun planımızla sahada olacağız. Yine aynı şekilde saha içinde birbirinize yardım edin. Sonuna kadar savaşın ve rahat olun. Biz istediklerimizi yaptıktan sonra kazanacağımızı biliyoruz."