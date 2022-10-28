Spor yazarları Kızılyıldız - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Hesap Abdullah Avcı'ya kesilir'

"HESAP AVCI'YA KESİLİR"

CEMAL ERSEN: "Gol atamıyorsan yemeyeceksin, bunu da beceremiyor Trabzonspor. Kızılyıldız’ın ikinci golü kendi sahasından başlayan üç pas sonrası geldi. İnanınır gibi değildi. Hiç mi adam paylaşımı olmaz, hiç mi geriye dönüşlerde rakip kontrolü yapılmaz? Savunmacılara öğretilen ilk kuraldır, önce arkanı kolla, sonra kaleni. Ya oyuna sonradan girenler? Büyük bir zaafiyet var. Artık kimse katkı sağlayamıyor. Oysa beklenen, kulübede oturanların sahadakilerden farkı olduğunu düşünmesidir. Bu yenilgi umarım herkesin hatalarıyla yüzleşmesi adına yarar sağlar. Trabzonspor’un bir alt kategoride yoluna devam etmesi lig adına da facia olur. Kimseyi motive edemez, her iki kulvarı da tehlikeye atarsınız. Umarım bunun hesabını başkan, teknik direktör ve futbolcular yapmıştır. Ne yazık ki, kendi göbeğinizi kesmek gibi bir şansınız kalmadı." (MİLLİYET)