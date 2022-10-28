Spor yazarları Kızılyıldız - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Hesap Abdullah Avcı'ya kesilir'
Spor yazarları, Trabzonspor'un Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini değerlendirdi.
"HESAP AVCI'YA KESİLİR"
CEMAL ERSEN: "Gol atamıyorsan yemeyeceksin, bunu da beceremiyor Trabzonspor. Kızılyıldız’ın ikinci golü kendi sahasından başlayan üç pas sonrası geldi. İnanınır gibi değildi. Hiç mi adam paylaşımı olmaz, hiç mi geriye dönüşlerde rakip kontrolü yapılmaz? Savunmacılara öğretilen ilk kuraldır, önce arkanı kolla, sonra kaleni. Ya oyuna sonradan girenler? Büyük bir zaafiyet var. Artık kimse katkı sağlayamıyor. Oysa beklenen, kulübede oturanların sahadakilerden farkı olduğunu düşünmesidir. Bu yenilgi umarım herkesin hatalarıyla yüzleşmesi adına yarar sağlar. Trabzonspor’un bir alt kategoride yoluna devam etmesi lig adına da facia olur. Kimseyi motive edemez, her iki kulvarı da tehlikeye atarsınız. Umarım bunun hesabını başkan, teknik direktör ve futbolcular yapmıştır. Ne yazık ki, kendi göbeğinizi kesmek gibi bir şansınız kalmadı." (MİLLİYET)
"SAVUNMA HATALARI SONUCU BELİRLEDİ"
İSKENDER GÜNEN: "Şu gerçeği kabul etmek lazım her iki takımın kadrosunu düşündüğümüzde iki takım arasında büyük farklar var. Fakat farkı yaratmak için önde top 3. bölgeye geldiği zaman rakipten daha organize daha yaratıcı olma zorunluluğunuzda vardır. Yenilen ikinci golde ise savunmanın yerleşme hatası yanlışlığından gerçekleşti. 2-1 den sonra ise yapılan oyuncu değişiklikleri gol pozisyonu üretmek için gerekli yeterliliği sağlayamadı. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı ve gruptan yukarıya çıkmak artık sizin elinizde değil. Ferencvaros maçında alacağınız 3 puan gruptan çıkmak için yeterli olmayabilir." (SABAH)
"NEYİ, NASIL"
REHA KAPSAL: "Geçen sene iki kenar bekin katkısı hiç yoktu bu sene de değişen bir şey yok. Trabzonspor gibi topla ayağında tempo yapıp rakibe hücum baskısı götürün bir takımın topun kaptırıldığı yerde karşı presi daha fazla uygulaması ve bunun üzerine çok çalışıp bu yönünü gelişitirmesi gerekir. Yoksa her maç öne doğru koşacağına daha fazla geriye koşması kaçınılmaz olacak. Bordo mavililerin oyun ve oyuncu kalitesini referans alabileceğimiz en önemli gösterge içerdeki Monaco maçının 2. yarısıdır. Geçtiğimiz sezonki gibi başarılar prensiplerle gelir. Abdullah Avcı'nın farklı fikirler yaratıp 'neyi, nasıl' yapacağını çözmesi ve bulması gerekir." (FOTOMAÇ)
"HAKİKATEN BÜYÜK ŞANSSIZLIK"
AKSAL YAVUZ: "Ne yaptığını bilmeyen beklerin kötü oyunu rakibin oynama iştahını artırdı. Çıkarken kaptırılan toplar sezon başından bu yana en büyük hastalığıydı Trabzonspor’un, aynı hastalık Belgrad’ta da devam etti. Düşünün; gol ararken kaptırdığınız top kalenizde gol oluyor… Bekler ne kademeye girebiliyor ne de atağa kalkabildiler… Forvet deseniz senelik izinde idi dün gece… Böyle bir gecede bir topu anladık da, ikinci topun direkte patlaması haksızlık Trabzonspor’a… Hakikaten büyük şansızlık onlar adına… Kötü oyuna rağmen puana direkler engel oldu desek…" (MİLLİYET)
"DEĞİŞMEYEN KURAL"
YUNUS EMRE SEL: "Şansın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ilk gole bakınca görebiliriz. Atamayana atarlar kuralı dünyanın her arenasında geçerliliğini koruyor. Trabzonspor yediği golden sonra bir türlü ritim bulamadı, oyundaki coşku eksikliği her dakika kendini öz güvensizlik olarak gösteriyordu. Mevkilerin eridiği, oyunun azim, hırs, saldırganlık istediği anlarda Trabzonspor bu yüreği ortaya koyamadı. Çünkü bazı alışkanlıklar oyununuzun ve tutkunuzun seviyesini belirler. Oyuncu performanslarına tek tek girecek bir seviye genel olarak yoktu sahada. Fakat kafamı kurcalayan bir şey vardı. Çok daha rahat maçlarda eksikleri nedeniyle tercih edilmeyen Lahtimi, önemli bir maçın en kritik anlarında neden tercih edilir ki?" (FOTOMAÇ)
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