Trabzonspor'da Anders Trondsen gidiyor!

25 Eylül 2022 Pazar, 12:14

Trabzonspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Trondsen ile yollar ayrılıyor.

Transfer döneminde İstanbulspor’la görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcunun Göteborg’la görüştüğü öğrenildi. Norveçli oyuncunun Göteborg’la anlaşması halinde bordo-mavili kulübün ayrılık için hiçbir zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Gaziantep FK maçında sakatlanan Djaniny’nin endişe edilecek bir sorununun bulunmadığı, milli ara sonrası forma giyebileceği belirtildi.