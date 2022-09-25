Trabzonspor'da Anders Trondsen gidiyor!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in İsveç kulübü Göteborg ile görüştüğü ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 12:14
Trabzonspor'da Anders Trondsen gidiyor!
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Trabzonspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Trondsen ile yollar ayrılıyor.

Transfer döneminde İstanbulspor’la görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcunun Göteborg’la görüştüğü öğrenildi. Norveçli oyuncunun Göteborg’la anlaşması halinde bordo-mavili kulübün ayrılık için hiçbir zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Gaziantep FK maçında sakatlanan Djaniny’nin endişe edilecek bir sorununun bulunmadığı, milli ara sonrası forma giyebileceği belirtildi.


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