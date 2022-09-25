Trabzonspor'da Anders Trondsen gidiyor!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in İsveç kulübü Göteborg ile görüştüğü ifade edildi.
Trabzonspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Trondsen ile yollar ayrılıyor.
Transfer döneminde İstanbulspor’la görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcunun Göteborg’la görüştüğü öğrenildi. Norveçli oyuncunun Göteborg’la anlaşması halinde bordo-mavili kulübün ayrılık için hiçbir zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
Gaziantep FK maçında sakatlanan Djaniny’nin endişe edilecek bir sorununun bulunmadığı, milli ara sonrası forma giyebileceği belirtildi.
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