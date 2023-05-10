Trabzonspor'da ayrılık! Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi...
Trabzonspor, sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshettiği iddia edildi.
Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.
A Spor'un haberine göre, bordo-mavili kulüp, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.
Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.
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