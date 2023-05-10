Trabzonspor'da ayrılık! Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi...

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:45

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:45

Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.

A Spor'un haberine göre, bordo-mavili kulüp, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.