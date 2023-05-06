Trabzonspor'da ayrılıklar netleşiyor
Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazarteis günü Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planını yapıyor.
Hırvat hoca, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda kararını vermeye başladı.
Stefano Denswil (ortada)
BJELICA'DAN DENSWIL VE LARSEN KARARI
Bu isimlerin başında Denswil var. Yönetim, Hollandalı oyuncunun alacaklarının bir kısmından feragat etmesi halinde karşılıklı anlaşma yoluyla kontrat feshi yapacak.
Jens Stryger Larsen (sağda)
Bordo-mavililer, beklentileri karşılayamayan Larsen’i de yeni sezonda düşünmüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef aldı
- Bozdağ'dan Akşener'in 'İmralı' iddiasına yanıt
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış