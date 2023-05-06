Trabzonspor'da ayrılıklar netleşiyor

Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazarteis günü Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:47
Trabzonspor'da ayrılıklar netleşiyor
Abone Ol google-news

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planını yapıyor.

Hırvat hoca, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda kararını vermeye başladı.

Stefano Denswil (ortada)

BJELICA'DAN DENSWIL VE LARSEN KARARI

Bu isimlerin başında Denswil var. Yönetim, Hollandalı oyuncunun alacaklarının bir kısmından feragat etmesi halinde karşılıklı anlaşma yoluyla kontrat feshi yapacak.

Jens Stryger Larsen (sağda)

Bordo-mavililer, beklentileri karşılayamayan Larsen’i de yeni sezonda düşünmüyor.


nenad bjelica Jens Stryger Larsen stefano denswil trabzonspor süper lig

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Marek Hamsik sözleşme sorusuna yanıt verdi

Trabzonspor'da Marek Hamsik sözleşme sorusuna yanıt verdi
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Southampton ve Trabzonspor, Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'ı yakından takip ediyor

Southampton ve Trabzonspor, Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'ı yakından takip ediyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler