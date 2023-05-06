Trabzonspor'da ayrılıklar netleşiyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:47

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:47

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planını yapıyor.

Hırvat hoca, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda kararını vermeye başladı.

Stefano Denswil (ortada)

BJELICA'DAN DENSWIL VE LARSEN KARARI

Bu isimlerin başında Denswil var. Yönetim, Hollandalı oyuncunun alacaklarının bir kısmından feragat etmesi halinde karşılıklı anlaşma yoluyla kontrat feshi yapacak.

Jens Stryger Larsen (sağda)

Bordo-mavililer, beklentileri karşılayamayan Larsen’i de yeni sezonda düşünmüyor.