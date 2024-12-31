Trabzonspor'da hedef Manchester United'ın yıldızı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'i gündemine aldığı iddia edildi.

Trabzonspor'da hedef Manchester United'ın yıldızı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:12

Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekibin Manchester United forması giyen Christian Eriksen için devreye girdiği iddia edildi.

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Bordo-mavili ekip, Manchester Utd'nin deneyimli yıldızı Danimarkalı Christian Eriksen'i gündemine aldı. Yönetimin, 32 yaşındaki merkez orta saha transferi için detaylı bir maliyet analizi yaptığı öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ

Danimarkalı yıldız, kariyerinde çok yönlülüğüyle öne çıkan bir isim. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında başarıyla görev yapabilen Eriksen, Premier Lig ekibi Manchester United formasıyla çıktığı 73 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

HAREKETE GEÇEBİLİR

Eriksen'in Manchester United ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisi, oyuncuyu gönderme kararı aldı. Trabzonspor Yönetim, maliyet analizinin ardından Eriksen için harekete geçebilir.


Etiketler: #Christian Eriksen #trabzonspor #manchester united

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