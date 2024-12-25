Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması: 'Hukuki süreç başlatılmıştır'
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkındaki paylaşımlar hakkında yasal süreç başlayacağını açıkladı.
Ertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sipay Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.
Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.
Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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