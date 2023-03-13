Trabzonspor'da Marc Bartra'dan sürpriz karar

İspanyol basını, Süper Lig ekibi Trabzonspor forması giyen futbolcu Marc Bartra'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:11
Trabzonspor'da Marc Bartra'dan sürpriz karar
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Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da Marc Bartra'dan sürpriz bir karar geldi.

Marc Bartra

MALİ SIKINTILAR ETKİLİ OLDU

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol savunma oyuncusunun sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmayı planladığı aktarıldı. Bartra'nın, kariyerine büyük bir ligde devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve mali sıkıntıların, Bartra'nın takımdan ayrılmasını kolaylaştırabileceği ifade edildi.

BARDHI VE YUSUF DA AYRILACAK İDDİASI

Bordo-mavililerin 14 milyon Euro'ya yakın bir borcunun olduğu, bu nedenle takımda en fazla kazanan futbolcularla yollarını ayırabileceği öne sürüldü. Bartra'nın yanı sıra Enis Bardhi ve Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılması muhtemel isimler olduğu vurgulandı.

Trabzonspor'un, sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, bordo-mavili forma altında çıktığı 32 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.


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