Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Bruno Petkovic yanıtı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:28

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:28

Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın durumuna değinen Bjelica, transferde taraftara müjde verdi. Bjelica ayrıca Hırvat golcü Bruno Petkovic hakkında da konuştu.

Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde:

"16 yıllık teknik direktörlük kariyerimde, hiçbir basın toplantısında hiçbir oyuncuyu isim vererek basının önüne atmadım. Bir ya da birkaç oyuncuyu hedef almadım. Benim anlatmaya çalıştığım, takımın gösterdiği tutumdu. Maçlardan sonra ilk önce kendimi sorgularım."

Nenad Bjelica

"Hiçbir mağlubiyette kendimi sorgulayan birisi olmadım. Ben de hata yapmış olabilirim. Örneğin maçtan 3 gün önce bizzat benim de yürüttüğüm bir transfer sürecinde bulundum."

"MAALESEF PETKOVİC TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

"Tabii ki benim de bütün odak noktam, transfere kaymış olabilir. Belki yeterince zamanı takıma ayıramadım. Transfer gerçekleşmeyince, ister istemez sinirleniyorsunuz. Bahsettiğim oyuncu, Petkovic'ti."

Bruno Petkovic

"Transferini maalesef gerçekleştiremedik. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor."

"EN AZ 3-4 FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ"

"Bakasetas ben gelmeden önce de aynı bölgede oynuyordu, biz de aynı şekilde oynatıyoruz. Takımımızın önemli, lider karakterli oyuncularının belirsizlikler yaşaması onları da etkiliyor. Onlar da insan, kafalarında bu durumlar olabilir. En az 3, en fazla 4 oyuncu transfer edeceğiz."