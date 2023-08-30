Kulübü ile prensipte anlaşıldı: Trabzonspor'da Batista Mendy bekleyişi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Angers forması giyen Fransız futbolcu Batista Mendy'nin transferi için kulübü ile prensipte anlaştığı kaydedildi.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica’nın talebi doğrultusunda orta saha transferinde hızlandı.
Batista Mendy için kulübü Angers’le 5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus ödemesi karşılığında prensipte anlaşma sağlandı. Bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki ön liberoyla görüşmelerini sürdürüyor. Fransız futbolcunun, Trabzonspor’a henüz kesin yanıtını vermediği öğrenildi.
Umut Bozok
MENAJERİNDEN UMUT BOZOK YANITI
Öte yandan son maçlardaki performansı eleştirilen Umut Bozok’la ilgili menajerinden açıklama geldi. Karadeniz ekibinden ayrılacağı iddia edilen Bozok için menajeri Olivier Davo, “Umut Bozok yüzde 100 olarak Trabzonspor’a odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.
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