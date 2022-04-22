Trabzonspor'da Nwakaeme kafilede yok!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak Adana’ya hareket etti. Trabzonspor Kulübü, karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de 73 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligin 34’üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşma öncesi taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, saat 16.00’da tesislerden çıkış yaparak havalimanına ulaştı. Bordo mavili kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Trabzonspor kafilesi taraftarlarının sevgi gösterilerinin ardından özel uçakla Trabzon’dan Adana’ya hareket etti.
TRABZONSPOR’UN 22 KİŞİLİK KAMP KADROSU
Bordo-mavilerde durumu belirsiz olan Djaniny kadroda yer alırken sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme dışında eksik bulunmuyor.
Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Adana Demirspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Fode Koita"
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