Trabzonspor'da Orhan Ak hedefi belirledi

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, bordo-mavili kulübün yeni dönemi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Orhan Ak, takımın geleceğine ilişkin, "Bizim için daha net hedef olan salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı. Bizim için daha önemli" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:56
Trabzonspor'da Orhan Ak hedefi belirledi
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Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Orhan Ak, "Başkanımızın bize güvenmesi bizi mutlu etti. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sezonu birlikte tamamlayacağız" diye konuştu.

Orhan Ak

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Genç hoca, teknik ekibi hakkındaki soruya, "Şu anda zaten dün itibariyle yeni ekibimiz başladı. Hepsi Türkiye'de kendisini kanıtlamış, çok değerli bir ekip oluşturduk. Sadece belki bir kişi daha dahil olabilir. Kendimize, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz" cevabını verdi.

"NET HEDEF KUPA MAÇI"

Orhan Ak ayrıca, "Lige baktığınız zaman, istediğimiz yerde değiliz. Ama 11 maçta 33 puan ortada, her maçı kazanacak kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliği, saha içindeki beraber hareket eden, coşkulu bir takım oluşturalım. O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı. Bizim için daha önemli. Adana Demirspor maçı çok ciddi geri dönüş oldu, inşallah öyle devam eder" diye konuştu.


Orhan Ak trabzonspor süper lig

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