Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig ekibi Trabzonspor, milli maçta sakatlanan genç futbolcu Naci Ünüvar'ın son durumunu paylaştı.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:47
Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber
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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Naci Ünüvar

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.


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