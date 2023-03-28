Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber
Süper Lig ekibi Trabzonspor, milli maçta sakatlanan genç futbolcu Naci Ünüvar'ın son durumunu paylaştı.
Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Naci Ünüvar
MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI
Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.
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