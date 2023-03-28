Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:47

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:47

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Naci Ünüvar

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.