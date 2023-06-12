Trabzonspor'da Trezeguet'in bonservis bedeli belirlendi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:43

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:43

Zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da 11 gol, 7 asistlik performansla Trabzonspor'un ligdeki en skorer ismi olan Trezeguet'ye Arap kulüplerinin uzun süredir ilgisi var.

Al Ahli ve Al İttihad, Mısırlı yıldızı isterken kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak menajerler aracılığıyla nabız yoklaması var.

FİYATI GÜNCELLENDİ

Sporx'te yer alan habere göre, daha önce 7-8 milyon Euro arası bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor, hem Trezeguet'in son maçlardaki müthiş performansı hem de Arap takımlarının transferde harcadığı astronomik rakamlar nedeniyle fiyat güncellemesine gitti.

Bordo-Mavili yönetim, olası bir teklif durumunda kapıyı 10 milyon Euro'dan açacak.

43 MAÇTA 13 GOL

Trezeguet bu sezon çıktığı 41 maçta 13 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu. Trabzonspor'a istediği rakamlar gelmediği takdirde Trezeguet'nin takımda kalma ihtimali oldukça yüksek.

Karadeniz ekibi, sezon başında yıldız kanat oyuncusunu Aston Villa'dan 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Mısırlı futbolcunun 2026'ya kadar kontratı var.