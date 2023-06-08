Trabzonspor'dan Hırvat transfer harekatı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:14

Trabzonsporlu yöneticiler, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic transferleriyle ilgili resmi görüşmeler için Hırvatistan'a gitti.

Bonservisi Southampton'da bulunan Orsic için İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenildi.

Mislav Orsic

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Göztepe'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Southampton'a, ücretin yanı sıra kiralık oyuncu da vererek bu transferi gerçekleşmeyi planlıyor.

Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Orsic'in de eski teknik direktörüyle yeniden çalışmak istemesi Karadeniz ekibinin bu transferde elini güçlendiriyor

Bruno Petkovic

PETKOVIC İLE YENİ GÖRÜŞME

Haberde Trabzonspor'un Bjelica'nın özellikle istediği Bruno Petkovic için de yeni bir görüşme yapacağı belirtildi.

Bordo-mavililerin, Dinamo Zagreb'in 5 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek tecrübeli santrfor için yeni bir teklif sunacağı kaydedildi.

Karadeniz ekibinin bu transfer için 2 milyon Euro'luk bir rakam belirlediği ve bunun üzerine çıkmak istemediği ileri sürüldü.

Teknik direktör Bjelica'nın talebi doğrultusunda golcü transferinde öncelik verilen Petkovic'te mutlu sona ulaşılamaması halinde Trabzonspor diğer adaylara yönelecek.

Mbaye Diagne

DIAGNE DE GÜNDEMDE

Bu adaylar arasında ise VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne ismi öne çıkıyor.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ifade edilen Karadeniz ekibi, Bjelica'nın onay vermesi halinde transferi bitirip Slovenya kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Senegalli golcü Diagne transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Burayı çok seviyorum. Değerlendireceğiz" demişti.