Trabzonspor'da yeni ayrılıklar kapıda!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Maxi Gomez, Manolis Siopis ve Enis Bardhi'ye transfer teklifinde bulunan kulüpler olduğu kaydedildi.

Hayri Güner
Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:40
Trabzonspor'da yeni ayrılıklar kapıda!
Abone Ol google-news

Trabzonspor’un önemli oyuncularına talipler artıyor.

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Maxi Gomez’le, Olympiakos’un ardından İspanya’dan Cadiz, Deportivo, Garanada ve Osasuna ile İtalya’dan Empoli ilgileniyor. Ancak Uruguaylı forvet için bordo-mavililerin istediği seviyede bir teklif henüz gelmedi.

Manolis Siopis

AVRUPA VE ARAP YARIMADASI'NDAN TALİPLER VAR

Siopis’i ülkesinin takımları PAOK ve AEK yakından takip ederken Çaykur Rizespor da şartlar oluşursa Yunan futbolcuya talip.

Yine takımdaki durumu netleşmeyen Enis Bardhi, İtalyan ekibi Torino’nun ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın transfer listesinde.


Maxi Gomez Manolis Siopis Enis Bardhi trabzonspor

İlgili Haberler

Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı

Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin ayrılığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, üçüncü maçında da kazanamadı

Trabzonspor, üçüncü maçında da kazanamadı

En Çok Okunan Haberler