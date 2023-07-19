Trabzonspor'da yeni ayrılıklar kapıda!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Maxi Gomez, Manolis Siopis ve Enis Bardhi'ye transfer teklifinde bulunan kulüpler olduğu kaydedildi.
Trabzonspor’un önemli oyuncularına talipler artıyor.
Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Maxi Gomez’le, Olympiakos’un ardından İspanya’dan Cadiz, Deportivo, Garanada ve Osasuna ile İtalya’dan Empoli ilgileniyor. Ancak Uruguaylı forvet için bordo-mavililerin istediği seviyede bir teklif henüz gelmedi.
Manolis Siopis
AVRUPA VE ARAP YARIMADASI'NDAN TALİPLER VAR
Siopis’i ülkesinin takımları PAOK ve AEK yakından takip ederken Çaykur Rizespor da şartlar oluşursa Yunan futbolcuya talip.
Yine takımdaki durumu netleşmeyen Enis Bardhi, İtalyan ekibi Torino’nun ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın transfer listesinde.
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