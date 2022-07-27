Trabzonspor'da yol ayrımı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:45

Trabzonspor'da, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiği ve oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."