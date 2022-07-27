Trabzonspor'da yol ayrımı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor'da, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiği ve oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."
Video Haberler
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
- Köylüye 'köprü' eziyeti
- Metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu