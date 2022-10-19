Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı üzüntüsü!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:37

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’daki ikinci dönemine iyi başlayamadı.

Trabzonspor’dan 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Avro’luk kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa’nın Lille takımına giden Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü Bordo-Mavililerde henüz bekleneni veremedi.

Yusuf, Süper Lig ve Avrupa’da toplam 5 maçta 197 dakika süre alırken gol, asist katkısı sağlayamadı.