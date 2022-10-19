Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı üzüntüsü!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'a geri dönen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, beklenen performansı sergileyemedi.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’daki ikinci dönemine iyi başlayamadı.
Trabzonspor’dan 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Avro’luk kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa’nın Lille takımına giden Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü Bordo-Mavililerde henüz bekleneni veremedi.
Yusuf, Süper Lig ve Avrupa’da toplam 5 maçta 197 dakika süre alırken gol, asist katkısı sağlayamadı.
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