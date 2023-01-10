Trabzonspor'dan Abdullah Avcı kararı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yönetimin yaptığı toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdaki geleceği hakkında alınan karar ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu.
DHA'nın haberine göre; Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik direktör de bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.
Çarşamba gününü izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
Abdullah Avcı
AVCI DETAYLI RAPOR SUNACAK
Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak çarşamba günü İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.
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