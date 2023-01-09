Trabzonspor Antalya deplasmanlarında büyük şok yaşadı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Antalya'da oynadığı iki deplasman karşılaşmasında kalesinde toplamda 10 gol gördü.
Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Trabzonspor, Antalya deplasmanındaki istatistikleri ile dikkat çekiyor.
İKİ MAÇTA TOPLAM 10 GOL
Bordo-mavililer, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında 5-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, 18. haftada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.
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