Trabzonspor Antalya deplasmanlarında büyük şok yaşadı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 23:05

Güncelleme: 09.01.2023 - 23:05

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Trabzonspor, Antalya deplasmanındaki istatistikleri ile dikkat çekiyor.

İKİ MAÇTA TOPLAM 10 GOL

Bordo-mavililer, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında 5-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, 18. haftada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.