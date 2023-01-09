Trabzonspor Antalya deplasmanlarında büyük şok yaşadı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Antalya'da oynadığı iki deplasman karşılaşmasında kalesinde toplamda 10 gol gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 23:05
Trabzonspor Antalya deplasmanlarında büyük şok yaşadı
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Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Trabzonspor, Antalya deplasmanındaki istatistikleri ile dikkat çekiyor.

İKİ MAÇTA TOPLAM 10 GOL

Bordo-mavililer, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında 5-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, 18. haftada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.


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