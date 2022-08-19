Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı: Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:44

Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun! pic.twitter.com/JAPgsKJ9Xz — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 19, 2022

Trabzonspor'un, Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.