Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı: Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı

Trabzonspor’un genç stoper oyuncusu Ahmetcan Kaplan Hollanda devi Ajax'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüp Kaplan için veda paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:44
Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı: Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı
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Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un, Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.


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