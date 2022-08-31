Trabzonspor'dan Anthony Martial hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Premier Lig kulübü Manchester United'ın Fransız forveti Anthony Martial'e transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Anthony Martial'i gündemine aldığı belirtildi.
TRT Spor'da yer alan haberde, Trabzonspor'un Anthony Martial için Manchester United'a teklif yaptığı belirtildi. İngiliz ekibinde kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Martial'in ayrılık ihtimalini düşündüğü bilinirken iki kulübün görüşmesi sonrası transfer görüşmelerinin netleşeceği belirtildi.
Geçen sezonun ocak ayında Sevilla'ya kiralanan Martial, İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti. 2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Premier Lig'de bugüne kadar çıktığı 270 maçta 79 gol 51 asist üretti.
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