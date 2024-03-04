Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol!

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:57
Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol!
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip önce maçta 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Oğuz Aydın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HATA

Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı. 

Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak Denswil o sırada Uğurcan'ın olduğu tarafa bakmıyordu ve ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu. 

Yaşanan iletişim bozukluğu sırasında Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.  


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