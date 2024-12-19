Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynanan maçta sakatlanan Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:09

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Denis Draguş'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan paylaşımda Denis Draguş için, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

Denis Draguş, Galatasaray maçına yedekler arasında başlamış ve oyuna sonradan dahil olmuştu.

Bu sezon başında Trabzonspor'a imza atan Denis Draguş, 19 maçta süre alırken iki gol ve bir asist kaydetti.


Etiketler: #Denis Dragus #trabzonspor #sakatlık

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