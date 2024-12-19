TFF'den Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili flaş karar!

Süper Lig'de 17. haftanın hakem atamaları yapıldı. Önceki hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçın hakemi Kadir Sağlam için alınan karar dikkat çekti.

TFF'den Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili flaş karar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:47

MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Maçlarda görevlendirilen hakemlerin yer aldığı listede bir detay herkesin dikkatini çekti.

GÖREV VERİLMEDİ

Önceki hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.


Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #TFF #Kadir Sağlam

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