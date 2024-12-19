TFF'den Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili flaş karar!
Süper Lig'de 17. haftanın hakem atamaları yapıldı. Önceki hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçın hakemi Kadir Sağlam için alınan karar dikkat çekti.
MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Maçlarda görevlendirilen hakemlerin yer aldığı listede bir detay herkesin dikkatini çekti.
GÖREV VERİLMEDİ
Önceki hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.
Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #TFF #Kadir Sağlam
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