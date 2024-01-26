Spor yazarları Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Şampiyon yapan değerlerini bir bir tüketiyor'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:57

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: "Trabzonspor, eksiklerine rağmen iyi oyuncuları olan bir takım ama Abdullah Avcı’nın kafasındaki oyunu sahaya yansıtabilecek bir kadro var mı? İşte burası tartışılır. Maç önü planını sahaya yansıtmak ve sahada reaksiyon verebilmek birbirinden farklı özellikler gerektiriyor. Rizespor karşısında saha içinde bu tepkiyi vermekte zorlandı bordo mavililer." (Hürriyet)

"ŞAMPİYON YAPAN DEĞERLERİNİ BİR BİR TÜKETİYOR"

Olcay Çakır: "Trabzonspor öyle bir sezon yaşıyor ki, şampiyon yapan tüm değerlerini bir bir tüketiyor. Sırayla herkesin kredisi azalıyor. Kimilerinin bitiyor bile. Trabzonspor bu duruma düşmemeliydi. Sezon başlangıcı umut doluydu ama sezon ortasına gelinceye kadar bir çok taş yerinden oynadı oynamaya da devam edecek gibi duruyor. Sahada öyle bir oyuncu grubu var ki, maç kazanması imkansız bir iştahsızlık yaşıyorlar. Öyle bir kadro var ki Mendy göze batıyor sadece. Elbette kalitesiyle, üstelik ben burada sizinle oynamayı hak etmiyorum diye adeta bağırıyor." (Fanatik)

"SIKINTILAR DİĞER TAKIMLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA"

İskender Günen: "Her takım için yoğun süreçte sorunların yaşanması doğal. Trabzonspor'da sıkıntılar diğer takımlara göre çok daha fazla. Onuachu, Bakasetas, Trezeguet ve Abdülkadir... Bu oyuncuların yokluğunda sorunların çok daha fazla çıkması normal. Sezon başından beri istikrarlı bir oyun ne yazık ki yok. Ç.Rizespor maçında savunmadan çıkarken yapılan hatalar var. Orta alanda Mendy ve Berat oyunun savunma tarafında var olan ikili. Fakat savunmaya çok yakın durdukları için ilerideki oyunculardan dönen ikinci topları bir türlü alamadılar. Bu da Rizespor'un atak girişimleri için bir kolaylık oldu." (Sabah)