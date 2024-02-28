Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Endişeliyiz'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:02

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, maç öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Endişeliyiz'' başlığıyla atılan paylaşımda, ''Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!'' ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında büyük destekle karşılandı.