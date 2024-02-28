Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Endişeliyiz'

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:02
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Endişeliyiz'
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, maç öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Endişeliyiz'' başlığıyla atılan paylaşımda, ''Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında büyük destekle karşılandı. 

 


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